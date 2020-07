Messi 'explode' após a derrota do Barcelona: «Somos uma equipa débil»

Lionel Messi deu a cara após a derrota do Barcelona frente ao Osasuna por 1-2, em pleno Camp Nou, que culminou com o título do Real Madrid.





"Já tinha dito que, se continuássemos assim, não dava para ganhar a Champions e nem deu para ganhar o campeonato. Temos de mudar muito se queremos fazer algo. E temos de fazer muita autocrítica, começando por nós próprios. Perdemos por causa dos nossos erros e não pelo acerto do Real Madrid, como dizem muitos", palavras do argentino no final do jogo, que estão a ser vistas na Catalunha como uma sentença ao técnico Quique Setién.Messi reiterou várias vezes que a partir de agora "há que começar do zero na Champions". "Este jogo marca o que foi todo o ano. A equipa foi irregular e débil. Não é normal que nos ganhem por intensidade e por força de vontade. Perdemos pontos que não devíamos ter perdido e isso resume esta época", sublinhou Messi."Assim vamos perder com o Nápoles... deixámos uma péssima imagem para o que aí vem. Jogando assim não vamos a lado nenhum", concluiu o argentino.