O Barcelona joga este sábado em Maiorca, na 28ª jornada da liga espanhola. Mas na ordem do dia, em Espanha, estão as palavras de Lionel Messi no encontro da primeira volta. Vicente Moreno, técnico do Maiorca, revelou que ficou ‘picado’ com o argentino.





"Há um momento com Messi, que passou despercebido no jogo. Houve uma falta que, depois de ver as imagens, se percebe que é falta. Há que reconhecê-lo. Mas que naquele momento a mim não me pareceu. Disse-o ao árbitro e isso não caiu bem ao Messi. Houve troca de algumas palavras com ele. A anedota surgiu no caminho para os balneários. Messi virou-se para mim e disse-me: ‘Vamos marcar-vos sete’. Disse também ao Luis Suárez: ‘a estes há que marcar-lhes sete’. Não marcaram sete, mas ele marcou três golos. É o melhor do mundo. No final desse jogo, os meus jogadores disseram-me que a culpa da derrota era minha porque tinha chateado o Messi", contou, no youtube do jornalista Edu Pino.O jogou terminou 5-2 para o Barcelona. Hoje, às 21 horas, as duas equipas voltam a defrontar-se.