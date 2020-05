Lopetegui e a gravidade do coronavírus: «Agora há mais de um 11 de março por dia»

O Sevilha, orientado por Julen Lopetegui e que conta com o extremo português Rony Lopes, já regressou aos treinos em campo. O ex-técnico do FC Porto mostrou-se feliz por voltar à rotina de trabalho, no entanto não esquece o mau momento que o país atravessa devido à pandemia de coronavírus.





"No atentado de 11 de março, em Madrid, morreram 190 pessoas, agora há mais de um 11 de março por dia. Não devemos afastar-nos do que está a acontecer e devemos sentir-nos tristes, mas há esperança e os dados dão boas indicações", revelou nas redes sociais do clube.