Lopetegui e os assobios no Santiago Bernabéu: «O público tem sempre razão»

"Não é para mim essa pergunta. Estou convencido que sim e estamos já a pensar em preparar o jogo de domingo que é muito importante e onde iremos com muita ambição", frisou o técnico.









"Acabámos o jogo marcando mais golos, tivemos várias ocasiões e se não marcas aparecem os nervos. O público trata-nos espetacularmente bem, como foi com o Levante. O público queria uma vitória mais folgada e se calhar os assobios devem-se a isso. O público é soberano e tem sempre razão, mas o mais importante é a vitória e quebrar o ciclo negativo. Estou seguro que a equipa vai crescer", destacou.O Real Madrid defronta no próximo dia 28 de outubro o Barcelona em Camp Nou (15h15). Questionado sobre a sua permanência como técnico merengue até ao "El Clásico", Lopetegui foi frontal."Não é para mim essa pergunta. Estou convencido que sim e estamos já a pensar em preparar o jogo de domingo que é muito importante e onde iremos com muita ambição", frisou o técnico.

, mas o triunfo não serviu para apaziguar as águas agitadas que se vivem no Santiago Bernabéu. No final do encontro, Julen Lopetegui reconheceu os problemas com a finalização e desvalorizou os assobios dos adeptos.