Lopetegui em Valdebebas para orientar o treino apesar de goleada em Camp Nou

Julen Lopetegui terá as horas contadas no Real Madrid, sobretudo depois da, e Antonio Conte é o principal candidato a substituir o técnico basco. Contudo, Lopetegui surgiu esta segunda-feira em Valdebebas para orientar o treino dos merengues, de acordo com a imprensa espanhola.Enquanto não surge qualquer anúncio oficial, o antigo treinador do FC Porto e selecionador espanhol continua a cumprir o seu trabalho e iniciou a preparação para o jogo com o Melilla, que se disputa na quarta-feira a contar para a Taça do Rei.De acordo com a 'Cope', a direção do Real Madrid vai reunir-se esta tarde, por volta das 17 horas portuguesas (18 espanholas), encontro no qual Florentino Pérez deverá decidir-se pela saída de Lopetegui e pela chamada de Antonio Conte.