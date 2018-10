Lopetegui encaixa três milhões com despedimento do Real Madrid

A aventura de Julen Lopetegui no Real Madrid terminou mais cedo do que o esperado - o técnico não chegou a cumprir metade do primeiro ano do contrato de três temporadas - mas nem por isso deixou de ser proveitosa em termos financeiros. O diário 'As' especifica esta quarta-feira o valor da indemnização que os merengues vão pagar ao técnico pelo despedimento.Lopetegui tinha assinado um contrato de 18 milhões de euros com o Real Madrid, à razão de seis milhões por temporada. Com esta saída, o técnico vai encaixar três milhões de euros, equivalentes a seis meses de trabalho no Bernabéu.