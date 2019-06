Lopetegui quer Nacho no Sevilha

Julen Lopetegui foi confirmado no comando técnico do Sevilha há algumas semanas e já começou os trabalhos para reforçar a equipa andaluza e atacar a próxima época em máxima força, com foco especial na Liga Europa. E por isso, o técnico espanhol já deu a conhecer ao diretor desportivo do Sevilha, Monchi, o seu interesse por Nacho Fernández, defesa de 29 anos.A polivalência do defesa, capaz de jogar nas quatro posições do setor mais recuado, combinada com a experiência e a sua habitual regularidade e rendimento, são pontos a favor para Julen, que vê o central como uma mais-valia. Nacho poderia coincidir no Sevilha com Juanvi Peinado, um dos adjuntos de Lopetegui, que também passou pelo Real Madrid e treinou o seu irmão Alex no Cádiz.É conhecido o interesse de várias equipas no central espanhol (Inter, Roma, Nápoles), mas Zidane já terá revelado que conta com Nacho para a próxima época. No caso do interesse do Sevilha, o problema passa pelo salário que o jogador aufere e os valores da transferência que rondariam os 30 milhões, tendo em conta também a sua idade.Nacho foi um dos jogadores que defendeu Lopetegui na sua passagem no Real Madrid: "Quero que ele fique, a culpa é de todos e não só do treinador, somos uma equipa. Para mim é um dos melhores treinadores que já tive".