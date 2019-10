Lucas Vázquez sobre saída de Ronaldo do Real Madrid: «Temos outro número 7»

Os resultados do Real Madrid esta época não têm sido propriamente deslumbrantes; sempre que assim é vem à baila o nome de Cristiano Ronaldo e a falta que o português faz à equipa. Mas Lucas Vázquez minimiza a ausência do craque que agora veste as cores da Juventus, embora reconheça a importância que o avançado luso teve nos merengues.





"O que mudou é que temos outro número 7 [Eden Hazard] e outros jogadores. Ele [Ronaldo] foi importantíssimo para nós, mas estamos muito contentes com o plantel que temos. Queremos lutar por todas as competições", sublinhou o médio dos blancos, à margem de um evento de um patrocinador.Sobre o atual momento da equipa, Lucas Vázquez lembrou que o Real Madrid lidera a Liga. "Temos de estar orgulhosos disso". Já no que diz respeito à derrota com o PSG, para a Liga dos Campeões, o jogador reconhece que custou a digerir. "Foi um momento complicado, que a equipa acabou por superar."