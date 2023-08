Luis de la Fuente condena Rubiales: «Comportamentos não são apropriados»

Luis de la Fuente juntou-se este sábado às vozes que condenam o comportamento de Rubiales, suspenso este sábado pela FIFA na sequência do polémico beijo a Jenni Hermoso na boca, nos festejos do título mundial feminino."Os comportamentos protagonizados por Luis Rubiales não respeitam minimamente o protocolo que deve aplicar-se em atos de celebração como estes, e não são nem edificantes nem apropiados para uma pessoa que estava a representar todo o futebol espanhol. Ele mesmo reconheceu publicamente que o seu comportamento foi impróprio", pode ler-se no comunicado do selecionador espanhol de futebol masculino.O comunicado é assinado por todos os elementos da sua equipa técnica.