Luis Enrique: o telefomena aterrador da mulher e a luta de cinco meses sem esperança

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLUISENRIQUE21%2Fstatus%2F1167160550842937345&widget=Tweet

Luis Enrique anunciou quinta-feira à noite a morte da filha. Xana tinha 9 anos e não resistiu a um cancro nos ossos. A luta durou cinco meses. A 'Marca' revela agora alguns pormenores de um período que o treinador espanhol viveu longe do futebol e que começou com uma chamada aterradora da mulher a 25 de março, pouco depois de ter estado na conferência de imprensa de antevisão do jogo com Malta.Durante a tarde de 25 de março, Luis Enrique mostrou-se feliz pela seleção espanhola ter começado com uma vitória frente à Noruega a fase de apuramento para o Europeu'2020. Na conferência de imprensa de antevisão do encontro com Malta apresentou-se bem disposto e a seguir dirigiu o treino. Pouco depois recebeu o telefomena da mulher que mudaria a vida da sua família para sempre. Nesse momento, ficou a saber a causa das dores da filha e que os médicos não lhe davam esperança de cura.Luis Enrique contou a quem lhe era mais próximo. O presidente da Federação espanhola foi informado e Luis Enrique regressou de imediato a Barcelona acompanhado por Joaquín Valdés, psicólogo da seleção e seu grande amigo.Durante todo este período, a imprensa espanhol respeitou a dor do selecionador, não tendo sido revelados pormenores do drama pelo qual passava.O treinador espanhol tem recebido muitas mensagens de apoio desde que se soube da morte da filha. "Os meus sentidos pêsamos e toda a sua família nestes momentos tão difíceis. Toda a força do mundo e um abraço enorme mister", disse Cristiano Ronaldo.O presidente do Barcelona, Josep María Bartomeu, manifestou "todo o apoio e afeto" do clube e garante que "todos os barcelonistas sentem muito a perda de Xana"."Mister, sinto-o na alma. Descansa, Xana", acrescentou o 'capitão' Piqué.O Real Madrid também se uniu à dor, enviando "os mais sentidos pêsames nestes momentos tão difíceis".O Atlético de Madrid endereçou "os mais sentidos pêsames pela terrível perda", desejando à familia "muita força nestes duros momentos".O presidente do governo, Pedro Sánchez, enviou um "sentido abraço", assumindo que "não há palavras que possam acompanhar esta dor": "O meu sentido abraço a Luís Enrique e a tua a sua família ante a perda da sua pequena Xana."