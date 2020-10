Luis Enrique sobre Traoré: «É um jogador habilidoso, embora não pareça»

Luis Enrique, selecionador espanhol, não escondeu ter ficado muito satisfeito com a atuação de Adama Traoré diante de Portugal, no particular que as duas equipas realizaram quarta-feira, em Alvalade, e que terminou sem golos. O jogador do Wolverhamton impressionou pela estampa física e pela velocidade, tendo explicado que não faz exercícios de levantamento de pesos para ganhar músculo.





"É um caso especial", analisou esta sexta-feira Luis Enrique, na antevisão do jogo de amanhã, com a Suíça. "Não trabalha com pesos, é verdade. É a sua genética. Mas é um jogador habilidoso, embora não pareça. E muito maduro. Claro que tem potência, velocidade, mas protege a bola, cuida dela... Não há uma tática para um jogador, mas há matrizes e estratégia para cada jogo. A ideia e os objetivos são coletivos. Mas o perfil dele não é habitual, isso é verdade."O treinador foi também questionado sobre o facto de não ter uma estrela goleadora na seleção. "Jogo com o que tenho. Prefiro ter este tipo de equipa do que um jogador que me possa condicionar em certas coisas. É a minha opinião. Estou muito feliz com o que temos."Luis Enrique também não tem um onze-tipo. "Não tenho coluna vertebral, aparece gente e desaparece. Mas claro que há jogadores, como o Sergio [Ramos] que estão sempre a um alto nível."