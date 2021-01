Luís Figo 'atira' ao líder do Podemos: «Só enganas os tontos muito tontos»

Luís Figo voltou a opinar sobre questões da política espanhola e desta vez até teve o apoio de Pepe Reina, guarda-redes da Lazio.





Ya solo consigues engañar a los tontos muy tontos!! https://t.co/2ewi7L8rWb — Luís Figo (@LuisFigo) January 18, 2021

O líder do Podemos, que integra o governo, foi agora o alvo do internacional português. Pablo Inglesias falou num programa de televisão sobre as alegadas pressões que os políticos sofrem por parte dos empresários mais poderosos do país e comparou Carles Puigdemont - um dos principais rostos do movimento independentista da Catalunha - com os exilados republicanos durante a ditadura."Só consegues enganar os tontos muito tontos", escreveu o antigo capitão da Seleção Nacional no Twitter, palavras que receberam um 'like' do guarda-redes espanhol da Lazio.