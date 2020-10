Luís Figo e o estado de emergência decretado pelo governo espanhol: «Até abril? De que ano?»

Luís Figo não tem poupado o governo de Espanha no que diz respeito à gestão da pandemia e, depois de o executivo de Pedro Sánchez ter decretado o estado de emergência para todo o país, o antigo internacional português voltou à carga.





Hasta Abril pero se olvidaron de decir de que año!! el virus es igual en todo el mundo pero sin duda que la gestión no lo es!! El comité de expertos estará de vacaciones!!! Más tests más rastreadores más atención primaria y mas personal sanitario y se posible transparencia!!! https://t.co/7RYmsxGvLn — Luís Figo (@LuisFigo) October 25, 2020

"Até abril? Esqueceram-se de dizer de que ano", escreveu Figo no Twitter. "O vírus é igual em todo o mundo mas sem dúvida que a gestão que se faz da pandemia não é.""O comité de especialistas estará de férias! Com mais testes de rastreio, mais atenção, mais pessoal sanitário e é possível transparência", acrescentou o antigo jogador do Real Madrid e do Barcelona, que reside em Espanha.