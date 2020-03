Luis Rubiales: «Decisões serão dentro do campo»

Luis Rubiales, presidente da Federação de Futebol Espanhola, não se vai comprometer com datas de regresso das competições.





"O futebol é algo pouco importante neste momento perante o problema mundial que enfrentamos. No entanto, é preciso continuar a trabalhar em prol do futebol. Estive reunido hoje por videoconferência com todas associações de futebol do país e todo o futebol federado está unido e aceitou as medidas adotadas. A nível desportivo, todas as competições estão suspensas e não estamos já a pensar em datas. Quando o momento chegar, vamos analisar, mas neste momento é prematura apontar datas. Quando o futebol voltar, quando a sociedade voltar a estar funcional, falaremos. Temos de dar a possibilidade aos protagonistas de competirem nas melhores condições", explicou o dirigente.A federação espanhola descarta, para já, a possibilidade de terminar a liga tal como está. "A prioridade é terminar esta temporada. Há emblemas cujo futuro depende do resultado da época. Assim que o país recuperar, vamos retomar as competições. Ganhe quem ganhar, perca quem perder, as decisões serão dentro de campo", afirmou o líder da federação em conferência de imprensa.Rubiales explicou ainda algumas medidas que vão ser tomadas para ajudar os clubes: "Vamos negociar para que as dívidas contraídas neste período possam ser pagas em prazos alargados. Os clubes vão ter uma linha de crédito disponível de quatro milhões de euros, sem juros. Neste momento estamos a trabalhar numa linha de financiamento de 500 milhões de euros para os clubes da La Liga"."Ouvimos a proposta da liga de jogar a cada 48 horas, mas não nos parece viável. Não podemos sobrecarregar os jogadores porque se trata de pessoas e a sua saúde está acima de tudo. Quanto aos cortes nos salários, essa é uma questão para ser tratada entre os clubes e os sindicatos, nós estamos aqui apenas para ajudar, se necessário", acrescentou.