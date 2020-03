Luis Rubiales e a La Liga: «É injusto que a competição acabe com a atual classificação»

O presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, explicou, esta terça-feira, qual será o objetivo das competições europeias para o futuro do desporto, face ao surto da nova COVID-19, entre eles, o caso do possível adiamento do Europeu de futebol de 2020 para 2021.





"Temos trabalhado diariamente com a UEFA, ora por via telefónica ora por videoconferência. Existem já algumas propostas que foram aceites. Já sabemos quais são as situações das competições europeias, locais e do Europeu de futebol. As competições têm de acabar antes de 30 de junho. Todas as equipas têm de disputar todos os jogos. Foi isso que falamos com as 55 federaçõs-membro e com o Comité executivo. Todos votamos de forma unânime", apontou, Luis Rubiales.O presidente da RFEF adianta ainda que as competições terão de terminar com "as mesmas regras e sem alterações". "A temporada 2019/20 tem de acabar com as mesmas regras e sem alterações, a não ser que exista uma situação excecional. Não posso garantir que as competições terminem, tal como outros arricaram-se a dizer, antes de 30 de junho. É injusto que a competição acabe com a atual classificação", sublinhou.No plano económico, Luis Rubiales diz manter a palavra para com os clubes. "Terão as subvenções diretas prometidas até ao último euro, tal como foi prometido."