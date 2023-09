Luis Rubiales e o episódio com Jenni Hermoso: «O significado do beijo é o mesmo do que um às minhas filhas»

Foi revelado mais um excerto da entrevista concedida por Luis Rubiales a Piers Morgan, no qual o ex-presidente da Federação espanhola, acusado de "agressão sexual e coação" pelo Ministério Público espanhol, explicou o significado do beijo que deu a Jenni Hermoso após a conquista do Mundial de futebol feminino."As minhas intenções eram nobres, entusiasmadas, 100% não sexuais, 100%, repito, 100%. Não houve dano, nenhum conteúdo sexual, nenhuma agressão, nada disso. O significado do beijo para Jenni teria sido exatamente o mesmo de um beijo para uma das minhas filhas. Entre amigos e familiares, isso é muito, muito comum", começou por dizer Luis Rubiales, admitindo ainda que "deveria ter agido de forma mais solene, fria e diplomática": "Tenho plena fé que a verdade será revelada e tudo ficará bem. Olhe para a minha cara, sou boa pessoa."Entretanto, no mesmo trecho divulgado, o líder demissionário da federação de futebol espanhola abordou ainda o caso em que tocou nos genitais na presença da princesa Infanta Sofia da Espanha."Por isso estou realmente envergonhado... Não há desculpas. Em Espanha, tanto com homens como com mulheres, há uma expressão que provavelmente se traduziria em algo como, 'ah, os meus órgãos genitais' ou algo nesse sentido. Então, essa expressão vulgar, basicamente o que significa é: bravo, muito bem. Peço desculpas porque não é o comportamento que eu deveria ter tido", assumiu.