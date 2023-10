Luis Rubiales em tribunal: «Jenni Hermoso morreu a rir e deu-me duas palmadinhas nas costas»

O jornal 'El Espanõl' revelou esta quarta-feira as respostas de Luis Rubiales às questões do juiz em tribunal, a 15 de setembro, em relação ao polémico beijo que deu a Jenni Hermoso na cerimónia de entrega das medalhas após a conquista do Mundial."Na cerimónia de entrega das medalhas, estava a abraçar as jogadoras e o treinador quando ela passa. Aproxima-se de mim e dá-me um abraço. Abraçamo-nos, ela levanta-me e eu faço um gesto para não cair, tudo isto durante uma conversa em que lhe digo para se animar (Jenni Hermoso falhou um penálti) porque sem ela não teríamos ganho o Mundial. Ela diz-me que sou um craque. E depois perguntei-lhe: ‘posso dar-te um beijinho. E ela disse ‘ok’", explicou Luis Rubiales quando questionado sobre o que aconteceu durante a entrega das medalhas.O juiz também perguntou por que é que o antigo presidente da Federação Espanhola agarrou na cabeça de Jenni Hermoso durante o beijo: "Foi a alegria. Ela agarra-me onde pode e eu agarro-a também e pronto. Dois ou três minutos depois, agarraram-me todas e levantaram-me, balançaram-me. E nesse momento não vou dizer que não me tocaram no rabo, nos joelhos ou no ombro. Ganhámos um campeonato do mundo e a euforia e a alegria são indescritíveis. Aconteceu assim porque quando se ganha a lotaria ou quando uma guerra acaba ou se ganha um Mundial, essa espontaneidade, essa efusividade acontece", respondeu.Luis Rubiales reiterou que o beijo foi 'natural' e 'consentido’' algo que Jenni Hermoso já negou. "Até surgir a polémica, o beijo era um meme. Pode ter havido alguém incomodado, mas a grande maioria das pessoas encarou-o como algo simpático. Também já o fiz com jogadores. Não é que alguém tenha entrado à socapa num gabinete para lhe dar um beijo à força. Foi algo tão natural, à luz de milhões de olhos, entre duas pessoas que convivem há muito tempo". E prosseguiu: "Perguntei-lhe antes. Como é que não a respeitava? Ela morreu a rir e deu-me duas palmadinhas nas costas. Como é que posso pedir desculpa se estávamos os dois super felizes?", referiu, antes de voltar a negar que tenha pressionado Jenni Hermoso para dizer que o beijo foi consentido: "Ela sabe perfeitamente que está a faltar à verdade".