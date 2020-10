Luis Suárez e a saída do Barcelona: «Chorei pelo que me estava a acontecer»

Luis Suárez voltou a falar da sua conturbada saída do Barcelona e confessa que chegou a chorar. O avançado foi confrontado com o tema, depois do jogo do Uruguai com o Chile (onde marcou um golo), e queixou-se da forma como foi tratado pelo clube catalão.





"Estava há seis anos no Barcelona, podiam ter feito as coisas de outro modo, a forma de dizerem que o clube queria fazer mudanças... Mas não o fizeram da forma mais correta e o Leo [Messi] também ficou aborrecido com isso", contou Suárez, que entretanto assinou com o Atlético Madrid, em declarações ao canal de TV da federação do Uruguai.O jogador diz entender a. "Não me surpreendeu que ele me apoiasse publicamente porque conheço-o bem. Eu sabia a dor que ele estava a sentir. O modo como fizeram as coisas foi o que mais doeu."A semana em que deixou o Barcelona e assinou pelo Atlético foi intensa do ponto de vista emocional. "Esses dias, quinta, sexta, sábado e domingo, foram muitos complicado. Chorei pelo que me estava a acontecer. Não aceitei bem as mensagens do clube, dizendo que estavam à procura de uma solução para mudar de ares. Temos de aceitar quando um ciclo chega ao fim, mas não gostei da forma como as coisas foram feitas."E especificou, depois, o que queria dizer: "Há coisas que não se superam, como ires treinar e colocarem-te de parte porque não tens lugar no 11x11..."