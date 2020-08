Luis Suárez perde a paciência no Barcelona: «Se não me querem falem comigo»

Luis Suárez tem sido dado como 'transferível' no âmbito da 'revolução' que está a ser levada a cabo no Barcelona, na sequência da pesada derrota frente ao Bayern Munique, na Liga dos Campeões. O avançado uruguaio, de 33 anos, que tem mais um ano de contrato, diz numa entrevista ao 'El País' que se o clube não quer contar com ele, apenas tem de o informar disso.





"Fala-se de nomes, de mudanças que podem acontecer, mas ninguém me disse que querem prescindir de mim. Se esse é o desejo do clube, seria bom que o responsável por essa decisão falasse diretamente comigo. Seria melhor do que andarem a dizer que sou um dos que querem que saia. Também quero o melhor para o clube e a minha ideia é continuar, mas se decidirem que sou prescindível, não tenho problemas em falar com que decide. Koeman? Ainda não falei com ele", explicou Suárez.O jogador adianta que não se importa de ser suplente. "Aceitaria, como sempre aceitei em toda a minha carreira. Se o técnico decidir que tenho de começar no banco, não tenho problemas em ajudar a equipa com o papel que me atribuírem."Suárez falou também da pesada derrota com o Bayern. "Quando se perde como perdemos em Lisboa, todos somos responsáveis. Não seria justo apontar um jogador. Às vezes personaliza-se mas penso que ninguém pode colocar em dúvida o meu compromisso com o Barcelona. Foi um dia em que tudo correu mal. Fomos superados e não não soubemos como dar a volta à situação."