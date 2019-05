Luis Suárez sujeito a intervenção cirúrgica

O internacional uruguaio, Luis Suárez, sofreu uma lesão no menisco interno e será submetido a uma artroscopia no joelho direito. O jogador do Barcelona estará sob supervisão dos médicos do clube catalão. Com esta mazela, Suárez falhará a final da Taça do Rei e põe em perigo a sua comparência na Copa América.O avançado acabou o jogo da passada terça-feira, em Anfield, sem problemas, tendo feito os 90 minutos no encontro que ditou a eliminação do Barça nas meias-finais da Liga dos Campeões. Até agora, o clube catalão não havia comunicado qualquer tipo de problema com o jogador.Após a intervenção cirúrgica, o Barcelona informará sobre o tempo aproximado de paragem. Suárez diz assim adeus à temporada, deixando no seu registo pessoal 25 golos em todas as competições.