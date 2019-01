Luka Modric: «Não podemos dar uma 'barraca' destas em todos os jogos»

Modric considera que Solari "está a fazer um grande trabalho" e que o problema não é o treinador. "Ele não pode marcar golos. Tem vontade, mas nós no campo temos de fazer as coisas de outra forma, ter mais concentração. Não podemos dar uma 'barraca' destas em todos os jogos. Temos de evitar isto. Hoje criámos, mas faltou-nos o golo. Esse é o nosso problema. O Solari tem a nossa confiança e não podemos procurar desculpas no treinador nem culpá-lo."

Luka Modric passou pela zona mista depois dado Real Madrid com a Real Sociedad e mostrou-se muito crítico relativamente às atuações da equipa. O croata, Bola de Ouro em 2018, deixou recados para dentro do balneário."É uma derrota muito dura. Começámos mal, à semelhança do que tinha acontecido com o Villarreal, mas perdemos muitas oportunidades. O nosso problema é a falta de golos e a falta de concentração. Até à expulsão criámos muitas oportunidades, mas a bola não entra. Temos de melhorar", considerou o médio.E prosseguiu: "Falta golos e mais união em campo. Marcam-nos golos e nós não marcamos. Temos de nos sentar, falar, ver qual é o nosso problema. Isto não é normal, não acontece uma vez, aconteceu muitas vezes. Há que encontrar soluções, muitos jogadores não estão ao seu melhor nível. Eu tenho de melhorar e assumir a minha responsabilidade. É um momento difícil para o clube, mas temos de nos unir mais."