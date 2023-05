Lumor rescinde com o Málaga após "duro processo": «Não sou pessoa de me esconder»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lumor Agbenyenu (@lumor_agbenyenu15)

Lumor, defesa ganês do Málaga, que esteve ligado ao Sporting entre 2018 e 2021, revelou nas redes sociais que chegou a acordo para rescindir com o clube depois de a formação espanhola - que joga na 2.ª divisão - ter "terminado unilateralmente" o contrato em março.O jogador, que confessa ter passado por um "duro processo", em que foi ajudado pela Associação de Futebolistas Espanhóis, explica que nunca pautou o seu comportamento por faltas de profissionalismo nem nunca falou ao respeito aos companheiros de equipa."Depois de vários meses a ouvir e a ler todo o tipo de notícias e rumores sobre mim, decidi quebrar hoje o meu silêncio. Como muitos de vocês sabem, o Málaga decidiu no último mês de março terminar unilateralmente o meu contrato, argumentando com algum tipo de mau comportamento", explicou Lumor na publicação que deixou no Instagram."Hoje tenho o prazer de poder comunicar de forma oficial que cheguei a acordo com o clube, onde é reconhecida a improcedência da rescisão, pelo que serei compensado por isso. Sempre fiz o meu trabalho com grande profissionalismo e nunca me ausentei sem que fosse estritamente necessário, não sou pessoa de me esconder e gosto de dar a cara. Não apenas por isto, nunca faltaria ao respeito aos meus companheiros com faltas de profissionalismo, até porque sei que o grupo está acima das individualidades", acrescentou.O defesa não esquece quem o ajudou: "Gostaria que as coisas tivessem terminado de outra forma, mas o futebol é assim, é a vida. Quero agradecer à AFE (Associação de Futebolistas Espanhóis), não apenas pelo trabalho realizado, mas também pela proteção e segurança que me proporcionaram durante este duro processo. Por último, quero desejar sorte aos meus companheiros do Málaga, que sempre me apoiaram, merecem o melhor e toda a sorte do mundo para o que resta da temporada. Também desejar o melhor aos adeptos do Málaga, entendo que não são momentos fáceis, mas tenho a certeza de que juntos vão conseguir seguir em frente."