Luvas e máscara antes do treino e andar sempre no mesmo carro: as normas em Espanha

Com o regresso aos treinos individuais autorizado em Espanha a partir desta segunda-feira, os clubes da La Liga já sabem quais são os procedimentos a seguir para as duas primeiras fases de regresso à ação. As equipas receberam todas as indicações, que vão desde a obrigação de os atletas viajarem sempre no mesmo carro a terem de usar máscara e luvas de proteção antes de começar cada sessão de trabalho.





Antes de mais, a primeira fase diz respeito à preparação para regressar aos treinos, com destaque para os testes PCR e de anticorpos, a que vão ser sujeitos não só os jogadores como todos os empregados do clube que tiverem de estar nas instalações. Já a segunda fase trata dos treinos individuais e ainda prevê testes de anticorpos periódicos para garantir que tudo está a correr da melhor forma.Além de ficarem sempre em casa com as famílias durante estas duas primeiras fases, os atletas vão receber sempre o plano de treino e a hora a que têm de se apresentar no campo na noite anterior através do telemóvel. Outra indicação prende-se com o facto de terem de chegar sempre no mesmo carro às instalações do clube já com o equipamento de treino vestido e com as próprias chuteiras.No final de cada treino, as equipas vão dar um saco biodegradável aos jogadores com o equipamento do dia seguinte. Já em casa, os atletas vão colocar o equipamento usado nesse mesmo saco, que será entregue ao staff para lavar tudo e prosseguir esta troca de material constante. Além disso, os jogadores têm de estar com máscara e luvas até iniciarem cada treino, podendo depois treinar sem estes materiais de proteção.No futuro, a Liga dará mais indicações para as fases 3 e 4, respetivamente relacionados com as indicações para os treinos divididos por grupos e os treinos coletivos.