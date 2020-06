Mãe de Arthur responde a Quique Setién: «Meu Deus, agora começam a por-lhe defeitos»

A mãe de Arthur não gostou das palavras que Quique Setién proferiu sobre o seu filho na antevisão da partida de hoje, com o Celta. "Meu Deus, agora começam a por-lhe defeitos", escreveu Lúcia de Melo, sem esconder a ironia.





Meu Deus,agora começaram até colocar defeitos no jogador — Luciadmello (@LuciaDMELLO) June 26, 2020

O jogador está em vias de rumar à Juventus, por troca com Pjanic e o treinador analisou a situação do brasileiro. "O Arthur não é o primeiro nem será o último jogador que assina com um determinado clube com grandes expetativas e que depois não as cumpre. Não sei se foi o que aconteceu com ele, mas acontece com muitos jogadores. Haverá adeptos que veem isto como uma boa oportunidade para o clube, outros pensarão que seria melhor se ele ficasse", analisou.E prosseguiu: "Desde que está comigo demonstrou muito interesse em fazer as coisas que lhe foram pedidas. Se calhar faltou continuidade, mas às vezes não é fácil mudar certas coisas num futebolista. Coisas que outros treinadores lhe disseram que faz muito bem. Aqui dissemos-lhe que tem de jogar a dois toques, mas ele gosta de proteger a bola. Mas está no bom caminho no sentido de saber quando dar um toque ou reter a bola."