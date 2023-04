Mãe de Dani Alves deixa recado: «O perigo está nas cobras…»

Lucia Alves, mãe de Dani Alves, sempre na defesa da inocência do jogador brasileiro no caso de violação de que está acusado, voltou às redes sociais para, desta vez, publicar uma mensagem enigmática que a imprensa internacional interpreta como uma resposta ao regresso de Joana Sanz, ex-mulher do brasileiro, às redes sociais - voltou na passada quinta-feira na celebração do aniversário de uma amiga.A matriarca deixou uma fotografia de um leopardo com um pequeno texto onde se pode ler: "Às vezes preocupamo-nos com o tamanho do animal e o perigo está nas cobras que são sorrateiras e venenosas".Esta 'story', divulgada pelo jornal espanhol 'Mundo Deportivo', foi publicada quando Dani Alves completa o terceiro mês preso no centro penitenciário de Brians 2.