Mãe de Mbappé garante que não há renovação com o PSG: «O Real continua a ser a 1ª opção»

O jornal 'Le Parisien' avançou com um princípio de acordo entre Kylian Mbappé e o Paris Saint-Germain que tornaria o jogador francês o mais bem pago do Mundo. Contudo, a mãe do astro gaulês prontificou-se a desmentir a suposta continuidade na capital francesa."É completamente falso que o Kylan tenha renovado. O Real Madrid continua a ser a primeira opção", assumiu Fayza Lamary em declarações ao jornal 'Marca'.Através das redes sociais, a progenitora apontou no mesmo sentido. "Não há qualquer princípio de acordo com o Paris Saint-Germain (ou com qualquer outro clube). As negociações em torno do futuro do Kylian continuam num clima de grande serenidade para garantir a melhor escolha, perante o respeito de todas as partes", reiterou Fayza.Recorde-se que Mbappé, de 23 anos, torna-se um jogador livre a 30 de junho, dia em que termina contrato com o PSG.