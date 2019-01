Mãe de Rabiot em Espanha para negociar com o Barcelona

O Barcelona continua apostado em garantir os serviços de Adrien Rabiot, médio do Paris Saint-Germain, clube com o qual termina contrato no final desta temporada. Segundo o site Paris United, a mãe e agente do jogador está na Catalunha para negociar com o clube espanhol. De resto, a intenção de Veronique Rabiot é fechar o acordo ainda esta semana.Rabiot, de 23 anos, jogou nas camadas jovens do PSG e chegou à equipa principal em 2012/13. Nos últimos anos tem sido opção regular nos parisienses mas estes poderão ser obrigados a vendê-lo sob pena de o jogador sair a custo zero no final da época.Com seis internacionalizações pela seleção francesa, o médio está avaliado em 50 milhões de euros, segundo o site especializado Transfermarkt.