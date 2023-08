Mãe de Rubiales garante que não vai desistir do protesto: «Não me importo de morrer por justiça»

Novas imagens de Rubiales e Hermoso desmentem versão da Federação espanhola Novas imagens de Rubiales e Hermoso desmentem versão da Federação espanhola

Ángeles Béjar, mãe de Luis Rubiales, entrou segunda-feira em greve de fome. Fechada na igreja da localidade de Motril, na região de Granada, recusou-se a sair e denunciou aquilo que considera uma "caça desumana e sangrenta" que estão a levar a cabo contra o filho. Numa troca de mensagens por WhatsApp com uma estação de televisão espanhola disse que não pensa desistir do protesto. "Vou ficar aqui enquanto o meu corpo aguentar. Não me importo de morrer por justiça. O meu filho é uma pessoa decente e não é justo o que lhe estão a fazer".No exterior da igreja, uma prima de Rubiales explicou segunda-feira a situação. "A mãe dele é uma pessoa muito crente. Não quer sair da igreja. É uma mulher idosa, com saúde delicada e está muito mal. Passa o dia a chorar, sem comer e sem dormir", revelou Vanessa Ruiz Béjar, antes de acrescentar: "A família está a sofrer muitíssimo. Tivemos que sair das nossas casas porque não param de nos assediar. Não é justo o que está a passar-se. Julgaram-no antes de tempo, não é normal e queremos que nos deixem em paz."Durante a tarde, um grupo de muitas dezenas de pessoas manifestaram-se em solidaridade com Rubiales nas imediações da igreja.