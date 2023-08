Mãe de Rubiales já deixou hospital

Ángeles Béjar, mãe de Luis Rubiales, já se encontra em casa a recuperar depois de umas horas no hospital Santa Ana de Motril. De acordo com a 'Marca' saiu às 23h30 de quarta-feira horas acompanhada pelo filho.Ángeles Béjar foi hospitalizada ao terceiro dia de greve de fome, em protesto à situação em que se encontra Luis Rubiales, suspenso pelo FIFA na sequência do polémico beijo à jogadora Jenni Hermoso nas celebrações da conquista do Mundial de futebol feminino."Foi o calor, somado a tudo o resto que se sabe. Ela tinha os pés inchados e estava cansada. Também estava nervosa", revelou o responsável da Paróquia da Divina Pastora ao explicar o motivo da hospitalização.