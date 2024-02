Mais de 270 jornalistas credenciados e 28 testemunhas: julgamento de Dani Alves arranca amanhã

Começa esta segunda-feira o julgamento de Dani Alves. A primeira sessão está marcada para as 10h00 (9h00 em Portugal Continental) e realiza-se na Audiência Provincial de Barcelona. O jogador brasileiro responde por um alegado abuso sexual, num caso que remete à noite de 30 para 31 de dezembro de 2022, quando o defesa brasileiro terá abusado sexualmente de uma jovem de 23 anos numa discoteca em Barcelona, Espanha.

Dani Alves encontra-se em prisão preventiva desde 20 de janeiro de 2023. A defesa do futebolista ainda solicitou a liberdade condicional, que foi negada pela justiça devido ao elevado risco de fuga. E para a primeira sessão estão acreditados mais de 270 jornalistas de todo o mundo. A comunicação social poderá acompanhar todo o julgamento numa sala adjacente, através de uma televisão disponibilizada no local. No entanto, os jornalistas não estão autorizados a recolher imagens ou sons. Apenas poderão transmitir, por escrito e em direto, os depoimentos do jogador e das testemunhas.





As autoridades têm ainda mais medidas previstas para preservar, sobretudo, a identidade da vítima, pelo que os jornalistas não vão poder ver o testemunho da jovem, de 23 anos. Esta será a única parte do julgamento fechada aos meios de comunicação social. Para evitar a possível divulgação da identidade da vítima, a voz será distorcida e a imagem pixelizada. Uma tela também irá separar Dani Alves da mulher para evitar qualquer tipo de contacto visual durante o processo.

O jogador enfrenta uma pena máxima de 12 anos de prisão. A defesa utilizará o álcool que o brasileiro ingeriu como fator atenuante e também apresentará os bilhetes da discoteca para comprovar o caso.

O Tribunal Superior de Justiça da Catalunha informou que, nesta segunda-feira, será realizada a fase de interrogatórios preliminares: estão citadas seis testemunhas e, em princípio, terá lugar o depoimento do jogador. Na terça-feira, o dia vai ser dedicado à prova testemunhal e serão convocadas 22 testemunhas de um total de 28. Na quarta-feira, serão apresentadas as provas periciais.