Mais um negócio da China: clube oferece 65 milhões por Malcom

O Barcelona tem uma proposta de um clube chinês no valor de 65 milhões de euros para vender Malcom. De acordo com informações apuradas pelo 'As', o jogador brasileiro está a ser seguido por vários clubes, recordando-se que chegou este verão a Camp Nou proveniente do Bordéus por 40 milhões de euros.Da parte do jogador, não há comentários acerca do tema. E mesmo o Barcelona não tem muito a dizer. Até este momento, Malcom não soma muitos minutos ao serviço dos campeões espanhóis (296 minutos divididos entre campeonato, Taça do Rei e Liga dos Campeões). Apesar disso, Ernesto Valverde está satisfeito com ele. Mas é evidente que, na China, o brasileiro também ganharia muito dinheiro.Recorde-se que este não seria o primeiro negócio que o Barça faria com um clube chinês. Nas próximas semanas, está previsto que entrem nos cofres de Camp Nou uma parte dos 50 milhões decorrentes da venda de Paulinho ao Guangzhou Evergrande. Se a transferência de Malcom se confirmar pelos referidos 65 milhões, os catalães receberiam os 40 milhões que o brasileiro custou e ainda mais 25 milhões.