Mais uma no Barcelona: Umtiti viola confinamento após dar positivo à Covid-19

Contratado em 2016 ao Lyon por 25 milhões de euros, Samuel Umtiti tarda em convencer no Barcelona e, pior de tudo, acumula mais casos do que propriamente momentos de destaque dentro do campo. O mais recente episódio poderá mesmo ser definitivo, já que o defesa francês terá violado o confinamento obrigatório devido ao teste positivo de Covid-19. Tudo isto num dia no qual havia falhado os testes PCR ao coronavírus realizados pelo plantel catalão, um procedimento que falhou precisamente por ter de estar isolado (foi essa a justificação dada pelo clube).





O problema é que o francês acabou por ser este mesmo domingo apanhado num aeródromo privado da cidade, segundo revelou a Cadena COPE, algo que mostra duas situações: a primeira é a referida violação do confinamento obrigatório e a segunda passa pelo facto de alegadamente ter mentido ao Barcelona sobre o seu estado de saúde. Se tal tiver mesmo sucedido, o francês de 26 anos poderá ser alvo de um processo disciplinar e agravará ainda mais um período de crise bem evidente no clube.