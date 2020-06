Maksimovic e Saponjic também estiveram no churrasco da polémica de Jovic

Deu que falar o churrasco que Luka Jovic promoveu entre amigos no domingo, mas a verdade é que a situação de polémica, a escassos dias do regresso da Liga espanhola, não parou aí. É que, para além do jogador do Real Madrid, estiveram também naquele ajuntamento de fim de semana Nemanja Maksimovic, do Getafe, e Luka Saponjic, do Atlético Madrid, segundo adianta esta segunda-feira a Cuatro. A emissora suporta a sua tese com recurso a um vídeo partilhado nas redes sociais por Sofija Milosevic, a namorada de Jovic, no qual conseguiram detetar a presença de ambos.





Ora, se o caso de Luka Jovic não se tratou de uma violação do protocolo da Liga, já que o avançado se encontra lesionado e não trabalha com os restantes colegas, o cenário muda de figura no que a Maksimovic e Saponjic diz respeito. É que ambos estão a trabalhar com os companheiros tendo em vista o regresso da Liga e com este encontro entre amigos violaram claramente as recomendações. E mesmo que não esteja prevista qualquer sanção a estes jogadores, o certo é que estas atitudes não caíram bem junto das respetivas direções.De notar que Javier Tebas tinha no domingo desvalorizado a polémica em torno de Jovic, considerando que o caso era distinto do dos jogadores do Sevilha . "O Jovic não está a treinar com o grupo. Não vai jogar nem partilha espaços de treinos com os colegas. Está com as pessoas com as quais convive, não foi igual ao caso dos jogadores do Sevilha. Explicou-se de forma correta", havia declarado o líder da Liga, não sabendo que entre as pessoas reunidas estavam outros dois jogadores da Liga. Provavelmente agora a opinião será distinta...