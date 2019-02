«Maradona é a pessoa mais lamentável que já passou pelo futebol»

Juan Pablo Añor, conhecido por 'Juanpi', deu uma entrevista em Espanha à rádio 'El Transistor', em que arrasou Diogo Armando Maradona. A que propósito? O futebolista do Huesca é venezuelano, está devastado com a situação por que passa o seu país, liderado por Nicolás Maduro, um presidente que "há 20 anos massacra o país levando as pessoas a viverem na miséria, sem poderem aceder aos produtos mais básicos". Maradona é apoiante de Maduro."Como pessoa deixa muito a desejar e quando fala da Venezuela não tem a menor ideia do que diz", explica 'Juanpi' quando inquirido sobre o antigo craque argentino. "Sabemos por que Maradona apoia a Venezuela, os interesses que terá com Maduro. Hoje em dia ele é o pior exemplo que qualquer jovem futebolista pode ter, basta ouvi-lo ou ver como se comporta. É a pessoa mais lamentável que já passou pelo futebol."O jogador, que tem a família no país, faz votos para que as coisas mudem rapidamente. "Os venezuelanos saem às ruas, manifestam-se todos os dias com o simples propósito de procurar ter uma Venezuela melhor. Uma democracia onde se possa viver, onde se possa ter qualidade de vida, onde haja medicamentos, comida e as necessidades básicas sejam satisfeitas. O sentimento de impotência dos venezuelanos é enorme. vivemos com esperança que se possa mudar este governo e que se resolvam estes problemas o mais rapidamente possível", acrescentou o futebolista, apoiante de Juan Guaidó, o auto-proclamado presidente interino do país.