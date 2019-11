'Marca' arrasa Bale com manchete demolidora: «Desrespeitoso. Mal-aconselhado. Mal-agradecido»

"Gales, golfe, Madrid": O filme da polémica celebração de Bale "Gales, golfe, Madrid": O filme da polémica celebração de Bale

A 'Marca', na sua manchete desta quinta-feira, arrasa Gareth Bale pela sua atitude ao serviço da seleção do País de Gales, quando após o triunfo sobre a Hungria e consequente apuramento para o Euro'2020 o extremo e seus compatriotas posaram com uma tarja a denegrir o Real Madrid "Desrespeitoso. Mal-aconselhado. Mal-agradecido. Por esta ordem", escreve o jornal espanhol, em resposta à tarja onde se podia ler "País de Gales. Golfe. Madrid. Esta ordem".A tarja, entregue aos jogadores pelos adeptos galeses, foi inspirada numa declaração de Pedrag Mijatovic em outubro, quando afirmou que Bale "pensa primeiro na seleção de Gales, depois no golfe e depois no Real Madrid."