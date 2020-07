Espanhóis dão 'recado' a João Félix: «João, é na área que se ganham as Bolas de Ouro»

João Félix voltou a assinar uma partida discreta pelo Atlético Madrid e a imprensa espanhola foi uma vez mais demolidora na avaliação à sua atuação. Sediados na capital, 'AS' e 'Marca' não pouparam nas suas análises, com os primeiros até a fazerem manchete com o título "João aborreceu-se na festa", numa alusão ao facto de o português ter saído chateado. Já a 'Marca' faz a sua análise em torno do desejo do ex-Benfica de ser Bola de Ouro e deixa-lhe um conselho.





João Félix foi substituído e a sua reação diz tudo



João Félix foi substituído e a sua reação diz tudo

"João, é na área que se ganham as Bolas de Ouro. 'Sonho ganhar a Champions e a Bola de Ouro', dizia durante o confinamento a Kaká, um jogador que ganhou ambos na sua brilhante carreira. E fê-lo graças ao seu excelente trabalho no Milan, onde se converteu num médio ofensivo com chegada e uma definição brutal. E é isso, a definição, que João Félix foi incapaz de fazer. Desde que se destacou diante do Osasuna com um bis, desapareceu e converteu-se num jogador inconsequente. Algo que surpreende em alguém com a sua qualidade. Como o seu gesto ao ser substituído, a golpear a bola contra a bancada. Se há alguém com quem deve estar chateado é com ele mesmo", escreve a 'Marca' numa análise na qual coloca como título "Se o Atlético tivesse o talento de Kubo".Quanto ao 'AS', segue pelo mesmo discurso. "De volta ao onze, está com a falta de confiança que agora Carrasco e Llorente têm em abundância. Com a pontaria desafinada, teve duas jogadas claríssimas para marcar, mas não se decidiu bem na hora de rematar. Coisa estranha para a o português, que normalmente tem um bom remate. Saiu subsituído aos 53 minutos, ainda que tenha sido assistido por queixas no tornozelo minutos antes", pode ler-se.