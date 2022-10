Marcelino Toral e Marcelo Gallardo na frente para renderem Emery no Villarreal

Unai Emery foi esta segunda-feira confirmado como treinador do Aston Villa e o Villarreal já procura substituto para render o homem que esteve ao leme da equipa nas últimas duas temporadas e meia. O diário 'Marca' garante que há dois nomes bem posicionados para render o treinador, de 50 anos.Marcelino García Toral é considerado um homem da casa e está livre, depois de ter sido o técnico do submarino amarelo entre 2012 e 2016.Por outro lado, o argentino Marcelo Gallardo, técnico que termina uma passagem de oito anos à frente do River Plate, é outro nome considerado pelo emblema que figura no sétimo lugar da liga espanhola.