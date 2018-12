Marcelo já não esconde o enfado com Isco: «Quanto te assobiam, tens de mudar algo»

No rescaldo da d errota do Real Madrid (0-3) frente ao CSKA , a imprensa desportiva espanhola não fala esta quinta-feira de outra coisa que não seja de Isco e de como está na porta de saída do clube merengue.Com o Real Madrid a perder por 2-0, os adeptos merengues perderam a paciência com Isco ao mimuto 52, assobiando-o por não ter passado a bola a Vinícius, desperdiçando uma grande oportunidade. Em resposta, Isco virou-se para as bancadas e gritou: "Que querem, que querem?".Por tudo isto, Marcelo foi questionado na zona mista. O brasileiro revelou que Isco não aceitou a braçadeira de capitão e comentou as críticas, numas declarações que estão a ser entendidas como um puxão de orelhas ao companheiro de equipa."Os assobios não eram só para ele, eram para todos. Também me assobiaram", disse, acrescentando: "Mas quando o público te assobia fica evidente que tens de mudar algiuma coisa."Não foi a primeira vez que Marcelo mandou uma boca a Isco. Quando o espanhol ficou de fora da convocatória para o jogo com a Roma, o brasileiro disse: "Somos maiores, sabemos o que temos de fazer. Não digo que Isco não trabalha mas o futebol é assim. Temos de ver o que está a falhar e melhorar".