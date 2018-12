Marcelo: «Não sou eu quem decide se Mourinho volta»

A imagem que marca a saída de Mourinho do Manchester United



Marcelo compareceu esta terça-feira na conferência de imprensa de antevisão do jogo entre o Real Madrid e o Kashima Antlers, da meia final do Mundial de Clubes, a disputar-se nos Emirados Árabes Unidos, e comentou a saída de José Mourinho do comando técnico do Manchester United."Percebo a pergunta porque foi treinador do Real Madrid, mas estou aqui para falar sobre o Mundial de Clubes. É pena porque ele é um ótimo treinador e está agora sem clube. Se pode voltar a Madrid? Não sou eu quem decide essas coisas. Agradeço a Mourinho pelo que fez por mim neste clube", afirmou o internacional brasileiro.Esta terça-feira o Manchester United oficializou a demissão do técnico português, que chegou aos red devils em 2016/17, época em que alcançou os únicos títulos no clube, a Taça da Liga inglesa, a Supertaça e a Liga Europa.