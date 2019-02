Marcelo pondera seguir exemplo de Cristiano Ronaldo para deixar Madrid

Marcelo está em rota de colisão com o Real Madrid e a probabilidade de saída do brasileiro no próximo verão começa a tornar-se cada vez mais realista. O aparecimento do jovem Reguilón em bom plano e as críticas que tem recebido quanto às suas últimas exibições aumentaram a intenção do lateral em forçar a sua transferência e, segundo avança o 'As', Marcelo já terá mesmo reunido com o diretor geral do clube merengue, Jose Ángel Sánchez, para anunciar o seu mau estar e para pedir ao Real Madrid que facilite a saída como reconhecimento por tudo o que deu ao clube.Esta via de resolução de conflito não é uma estratégia nova, uma vez que Cristiano Ronaldo seguiu o mesmo procedimento quando, perto do final da temporada passada, decidiu que a sua estadia em Madrid tinha os dias contados, como recorda o 'As'. Na altura, o clube merengue acedeu ao pedido do astro português, tendo-se comprometido a deixá-lo sair se algum clube pagasse 100 milhões de euros.A grande dúvida, no entanto, passa por saber se Florentino Pérez vai permitir que Marcelo siga o mesmo plano, uma vez que o lateral brasileiro é, a par de Sergio Ramos e Karim Benzema, um dos jogadores com dez ou mais anos de balneário merengue, fator esse que é importante para a manutenção do ADN madridista no seio da equipa.