Marcos Llorente despede-se do Real Madrid numa carta emotiva

O futebolista espanhol, Marcos Llorente, quis despedir-se do Real Madrid após ser confirmada a sua trasferência para o Atlético Madrid , por cinco temporadas, numa carta emotiva através das suas redes sociais. Um negócio que valerá 40 milhões de euros aos cofres merengues."Eu era um menino que, como todos os outros, sonhava em jogar futebol. Esforcei-me e sacrifiquei muitas coisas para poder tornar este sonho realidade. Cresci e comecei a sonhar em jogar no Real Madrid. Aprendi e deixando quase tudo de lado... cumpriu-se [o sonho]", escreveu o médio na sua conta oficial no Instagram."Hoje saio do Real Madrid, aquela que foi a minha casa durante 10 anos. Vou sem ter nada a apontar", acrescentou.O médio, de 24 anos, chegou ao Bernabéu em 2008 e encerra assim mais um ciclo como jogador da formação merengue.