Mateu Lahoz vai deixar de arbitrar jogos da Liga espanhola no final da temporada

Mateu Lahoz, árbitro espanhol de 46 anos, vai deixar de apitar jogos da Primeira Divisão espanhola de futebol no final desta temporada. De acordo com a imprensa espanhola, esta foi uma decisão do Comité Técnico de Árbitros (CAT) da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e não do juiz.

Segundo o jornal 'Marca', o organismo liderado por Luis Medina Cantalejo não quer contar com o contributo de Mateu Lahoz, uma decisão que se estenderá apenas ao papel do juiz no relvado porque a sua continuidade como elemento do VAR estará, ao que tudo indica, em cima da mesa. Ainda assim, a mesma fonte acrescenta que este não é um cenário que agrade ao árbitro espanhol.





Esta temporada, Mateu Lahoz arbitrou o Arsenal-Sporting, partida a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa que os leões venceram nos penáltis, por 4-3, após o 2-1 para os leões no período regulamentar - os gunners tinham vencido na primeira mão (1-0). Também a nível internacional, o árbitro espanhol orientou um jogo com portugueses nas duas equipas: esteve no Al Ittihad-Al Nassr, a contar para o campeonato saudita, que terminou com um triunfo magro (1-0) da formação orientada por Nuno Espírito Santo sobre a equipa de Cristiano Ronaldo.