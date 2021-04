Mathieu não queria o Barcelona mas o plano correu mal: «Mostrei-lhe o contrato falso...»

Jérémy Mathieu, que na época passada terminou a carreira ao serviço do Sporting, revelou em entrevista ao 'L'Équipe' que no verão de 2014 não queria sair do Valencia para reforçar o Barcelona. O antigo defesa-central francês engendrou um plano para tentar continuar no Mestalla e recorreu a um contrato falso mas que acabou por não resultar.





"Não queria ir para o Barça. Quando o clube me contactou, em 2014, eu era capitão em Valência, estava a desfrutar da minha vida a li e perguntava-me: 'vou polir o banco do Barcelona'?. Quando recebi o contrato que o Barcelona me oferecia fiz um novo, em que coloquei um salário intermédio entre aquele que recebia na altura e o que o Barça me oferecia. Mostrei esse contrato falso ao Rufete, diretor desportivo do Valencia, e disse-lhe: 'se me deres isto, eu fico'. Ele disse que não deveria haver problema. Ligámos ao presidente [Amadeo Salvo] mas recusou. O Rufete nem queria acreditar. Rasguei logo o papel e disse: 'sendo assim vou embora'. Percebi que não contavam comigo", afirmou o gaulês, de 37 anos.O antigo internacional francês acabou por rumar ao Camp Nou, onde jogou durante três épocas antes de se mudar para o Sporting em 2017. No Barcelona conquistou inúmeros títulos, como o Mundial de Clubes, a Champions, a Supertaça Europeia, dois campeonatos espanhóis e três Taças do Rei.