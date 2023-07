Mauro Silva e Bebeto dão nega ao Deportivo: Brasileiros falham homenagem

O tradicional Troféu Teresa Herrera, organizado pelo Deportivo da Corunha, já se tornou um daqueles torneios que qualquer verdadeiro adepto do futebol internacional conhece. E, desta vez, os responsáveis espanhóis tinham dois coelhos na cartola - Mauro Silva e Bebeto. Os internacionais brasileiros, campeões do Mundo em 1994, foram convidados com o objetivo de serem homenageados no duelo entre Depor e Red Bull Bragantino, no dia 5 de agosto, em pleno Estádio Riazor.

A verdade é que os brasileiro rejeitaram o convite e explicaram o sucedido: "Lamentamos informar que, devido a um importante desacordo sobre o planeamento da nossa agenda durante a estadia na cidade da Corunha, decidimos não comparecer à homenagem que estava marcada para 5 de agosto no Troféu Teresa Herrera. Esta decisão causa-nos grande pesar, sobretudo tendo em conta as expectativas de toda a Corunha e dos adeptos apaixonados pelo clube. Queremos expressar a nossa profunda gratidão por todo o apoio que recebemos ao longo de nossa carreira no Real Club Deportivo La Coruña."

E continuaram: "Foi uma honra inestimável ter o constante apoio e amor que vocês demonstraram ao longo dos anos. A nossa discordância em nada diminui o imenso apreço que temos pelo clube e todos os seus fiéis adeptos. Ainda nos consideramos parte desta família e esperamos encontrar uma solução que nos permita retomar as nossas atividades no futuro. Lamentamos sinceramente qualquer desapontamento que esta decisão possa causar. Agradecemos sua compreensão e pedimos desculpas por qualquer inconveniente."

O Deportivo da Corunha reagiu de imediato: "No RC Deportivo lamentamos profundamente o comunicado dos ex-jogadores Bebeto e Mauro Silva, com quem sempre mantivemos uma excelente relação e queremos que assim continue. Relativamente à agenda de ambos na Corunha, o clube levantou uma primeira proposta assumindo todos os custos da viagem, sempre com a possibilidade de fazer alterações para a adaptar às suas necessidades."