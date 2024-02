Mbappé no Real Madrid: Fica com o número 7, 9 ou 10?

Já não há volta a dar. Mbappé vai mesmo para o Real Madrid e, por isso, em terras espanholas já se especula sobre todos os datalhes desta contratação de luxo do emblema merengue. Logo a começar com o número que o astro francês irá envergar durante a sua aventura na capital espanhola.

De acordo com o diário 'As', apesar de ter o 7 como número favorito, será pouco provável que Mbappé arranque para esta nova fase da carreira logo com um pedido desta dimensão ao amigo Vinícius Jr., dono do número.

Sobram então 9 e 10, como alternativas. Mbappé já utilizou o 9 na passagem pelo Monaco, mas sabe que essa camisola estava destinada a Endrick, miúdo maravilha do Palmeiras que chegará ao colosso espanhol em junho. Deverá então por optar pelo mágico 10, cujo dono é atualmente o croata Luka Modric.

O médio tem perdido espaço na equipa e deverá abandonar o clube no final da temporada, abrindo assim espaço a que Mbappé fique com o 10, que de resto já utiliza na seleção de França, onde o 7 está entregue a Griezmann.