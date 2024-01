Médio do At. Madrid diz que Félix "precisa de mostrar" que é um "grande jogador": «O futebol é f...»

"JOAO FÉLIX es un GRANDÍSIMO jugador, pero hay que DEMOSTRARLO".



Marcos Llorente, médio do Atlético Madrid, falou ao 'El Chiringuito' sobre a situação de João Félix, assegurando que "está claro" que o internacional português, emprestado pelos colchoneros ao Barcelona até final da temporada, "é um grande jogador"."O futebol é muito, muito f..., digo sempre isso aos meus amigos. Há situações diferentes e precisamos de nos adaptar a muitas coisas", referiu o espanhol, antes de deixar elogios ao antigo companheiro."Não sei [se Félix se vai afirmar no Barcelona], isso é algo que o seu treinador ou os seus companheiros têm de dizer. Está claro que é um grande jogador, mas é preciso demonstrá-lo, não apenas dizê-lo", rematou.Recorde-se que João Félix, de 24 anos, deixou o Atlético Madrid por empréstimo em setembro do ano passado para rumar ao Barcelona. Até agora, ao serviço da equipa catalã, já apontou sete golos e contribuiu com cinco assistências em 28 jogos.