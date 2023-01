Médio espanhol condenado a 10 meses de prisão em processo de manipulação de resultados

Xavi Torres, ex-jogador do Barcelona que agora vestes as cores do Lugo, na segunda divisão espanhola, foi condenado a 10 meses de prisão, tendo ainda ficado impedido de jogar futebol profissional durante 22 meses, no âmbito de um processo de corrupção desportiva por manipulação de resultados, conhecido como 'Caso Osasuna'.Segundo a imprensa do país vizinho, o Supremo Tribunal reduziu a pena de prisão de um ano para 10 meses e a impossibilidade de jogar de dois anos para 22 meses. Terá de pagar 400 mil euros de multa, além de um décimo das custas do processo.Xavi assinou pelo Lugo em setembro de 2020, numa fase em que já tinha apresentado recurso da sentença que o condenava a dois anos de paragem no futebol profissional por viciação de resultados.Antes de chegar ao Lugo o médio, de 36 anos, tinha disputado 230 jogos no futebol profissional espanhol - 156 deles na primeira divisão - com as camisolas do Barcelona, Málaga, Levante, Getafe, Betis, Sporting de Gijón e Elche.