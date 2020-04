Mega revolução no Barcelona

Depois das demissões em bloco verificadas no Barcelona na semana passada, o clube catalão emitiu esta segunda-feira um comunicado em que anuncia novas nomeações.





Saíram os vice-presidentes Emili Rousaud e Enrique Tombas, a secretária Maria Teixidor, bem como os vogais Silvio Elías, Jordi Calsamiglia e Josep Pont, tudo na sequência do já denominado'.O clube informa, assim, que nomeia Jordi Moix como vice-presidente financeiro, Javier Bordas como diretor responsável pela equipa principal de futebol, David Bellver como tesoureiro, Pau Vilanova como vice-presidente institucional, Oriol Tomás como vice-presidente para a área comercial e Marta Plana como secretária da direção.Além do mais, o Barcelona anunciou que vai avançar com uma ação legal contra o Emili Rousaud, por ter dito publicamente que "alguém meteu a mão na caixa".