Meia centena de mulheres acusa fiscal de linha que é cirurgião plástico de más práticas

O cirurgião plástico César Noval, fiscal de linha na primeira divisão em Espanha, que entretanto foi despromovido, está a ser acusado por meia centena de mulheres por má prática, alegadamente por lhes ter deixado graves sequelas físicas e psicológicas depois de terem sido operadas por ele em Valencia. A notícia é avançada pelo jornal 'Marca'.





Foi criada uma página de Instagram, denominada 'clinicanovalafectados' onde as vítimas partilham fotos arrepiantes, com as consequências das alegadas cirurgias. "Pedimos justiça para os nossos corpos", pode ler-se na página.São mostradas muitas fotos de cirurgias mamárias que correram mal, cicatrizes que se abrem, rinoplastias... "Obrigada César Noval por estes maravilhosos resultados pela módica quantia de 6.936 euros", pode ler-se numa das mensagens. "Partilhem para que este senhor deixe de operar e se dedique ao futebol, que não sei se é algo que faz bem. Pelo menos aí não faz mal a ninguém", lê-se noutra.O fiscal de linha apareceu esta semana em vários programas de televisão, onde foi questionado sobre as questões da má prática: "Algumas ficaram uns monstrinhos, mas é preciso ver como estavam antes e o que tivemos de fazer em cada caso", disse o médico, citado pelo jornal 'Marca'.