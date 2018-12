Ousmane Dembélé já não se livra da fama de dorminhoco. O jogador do Barcelona chegou algumas vezes atrasado aos treinos da equipa e, polémicas à parte, o compatriota Benjamin Mendy aproveitou para brincar com a situação.O médio do Manchester City publicou no Twitter uma imagem em que aparece Dembélé a dormir e um despertador ao lado a marcar 11 horas. O jogador do Barcelona foi rápido a responder: "Estás contente".Por seu lado, Mendy retorquiu: "É a melhor foto do Mundo".